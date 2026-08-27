Choque y volcadura en Garza Sada moviliza a cuerpos de emergencia

Choque entre dos vehículos en avenida Garza Sada dejó una camioneta volcada y al menos cuatro personas atendidas por paramédicos de la Cruz Roja.

Un choque entre dos vehículos, seguido de una volcadura, provocó la movilización de cuerpos de emergencia y afectó la circulación en la avenida Garza Sada, a la altura del bulevar Acapulco, en Monterrey.

El accidente ocurrió poco antes del cruce con el bulevar Acapulco, cuando, de acuerdo con información preliminar, dos vehículos que presuntamente circulaban a exceso de velocidad se vieron involucrados en el percance.

Uno de los automóviles habría salido de la colonia Las Brisas para incorporarse a la avenida Garza Sada, mientras que el otro circulaba por la misma vialidad. En ese momento se registró un fuerte impacto frontal que dejó severamente dañada la parte delantera de uno de los vehículos.

Tras el choque, una camioneta Honda CR-V terminó volcada sobre los carriles de alta velocidad de la avenida.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron en el lugar a por lo menos cuatro personas que viajaban en los vehículos, entre ellas dos adultos mayores que se encontraban a bordo de un automóvil compacto. Hasta el momento no se ha informado el número exacto de personas lesionadas ni si alguna requirió traslado hospitalario.

Elementos de Protección Civil también acudieron al sitio para brindar apoyo y evaluar la situación.

Policías de Monterrey y elementos de Tránsito acordonaron al menos dos carriles mientras se realizaban las labores correspondientes, por lo que la circulación presentó afectaciones en la zona.

Las autoridades trabajan para retirar las unidades involucradas y restablecer la circulación.