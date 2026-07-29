Video: Así ocurrió el choque entre autobús y camión en Monterrey

Un video captado por las cámaras del C4 de Monterrey muestra el momento en que un autobús presuntamente a exceso de velocidad, impacta varios vehículos

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un video captado por las cámaras del C4 de monitoreo de Monterrey muestra el momento en que un autobús de pasajeros de la línea Transpaís, que presuntamente circulaba a exceso de velocidad, cruza la avenida Colón, impacta varios vehículos y finalmente se estrella contra un camión urbano en el cruce de Villagrán Norte y Arteaga Poniente. El aparatoso accidente dejó al menos 10 personas lesionadas y movilizó a diversas corporaciones de auxilio.

Un camión de pasajeros presuntamente se quedó sin frenos la mañana de este martes, lo que provocó una serie de accidentes en calles del Centro de Monterrey, dejando personas lesionadas, cuantiosos daños materiales y un severo caos vial.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad circulaba sobre la calle Julián Villagrán cuando perdió el sistema de frenado y comenzó a impactar vehículos que se encontraban en circulación y detenidos en el cruce con la avenida Cristóbal Colón. En este primer percance se vieron involucrados cuatro vehículos, entre ellos dos taxis y dos automóviles particulares en uno de ellos el cual viajaba una familia con su hija.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron en el lugar a cinco personas lesionadas, quienes presentaban golpes y heridas menores, entre ellas un hombre con una lesión en el brazo izquierdo que requirió atención prehospitalaria. Afortunadamente, ninguno de los afectados necesitó ser trasladado a un hospital.

Por minutos el accidente ocasionó el cierre parcial de la circulación sobre la avenida Cristóbal Colón, mientras elementos de Movilidad de Monterrey realizaron maniobras para retirar las unidades siniestradas y restablecer el tránsito.

Sin embargo, la emergencia no terminó ahí. Minutos segundos después, el mismo camión continuó su trayectoria y protagonizó un segundo accidente en el cruce de Julián Villagrán y José María Arteaga, donde se impactó de frente contra un camión de la Ruta Urbana Nuevo León.

El fuerte encontronazo dejó a ambos operadores prensados dentro de las cabinas y a un peatón atrapado entre uno de los camiones y la pared de un domicilio, por lo que fue necesario desplegar un amplio operativo de rescate con equipo hidráulico.