Urge Samuel a terminar obras del Aeropuerto de Monterrey

Con el tiempo encima para el Mundial, y ante la promesa aún incumplida de culminar la modernización del Aeropuerto de Monterrey, el gobernador Samuel García urgió al Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) a que termine las obras a la brevedad.

El reclamo del mandatario estatal se suma a una pila de quejas provenientes de usuarios por el “tiradero” que se padece en la terminal aérea.

INFO7/El Horizonte publicó este martes que el tema incluso está por escalar hasta el Congreso de la Unión, pues diputados federales y senadores ya critican los interminables trabajos.

Gobernador exige concluir obras antes del Mundial

Cuestionado sobre el tema, el gobernador pidió de forma contundente que la ampliación de las instalaciones se concrete antes de la justa deportiva internacional.

“Tengo entendido que es un tema Federal, el Estado no tiene injerencia, pero aquí yo los exhorto a que los trabajos del Aeropuerto los terminen cuanto antes y que estén listos para el Mundial”, dijo.

Durante recorridos constantes se logró documentar cómo faltan asientos en las salas de espera, lo que obliga a los viajeros a buscar descanso en el suelo que, para variar, está sucio y tiene cucarachas.

Escaleras descompuestas y mala imagen

Otros de los desperfectos que mantiene OMA, encabezada por Ricardo Dueñas Espriú, son escaleras eléctricas descompuestas y la ausencia de túneles para conducir a los usuarios que entran y salen de sus vuelos.

A la lista de fallas se agregan módulos vacíos de información, baños con malos olores y tramos en plena construcción que dan mal aspecto a la terminal.

Cuestionan retraso pese a crecimiento de utilidades

Ante la problemática, legisladores federales de todos los partidos cuestionaron que el incumplimiento de la tan prometida remodelación no sea siquiera por tema de recursos.

Y es que INFO7/El Horizonte exhibió que las utilidades de OMA tuvieron un crecimiento anual del 10% en 2025 para ubicarse en $4,142 millones de pesos.