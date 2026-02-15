Persiste tiradero en AIM, pese a cercanía con el Mundial

Áreas cerradas, falta de asientos, escaleras eléctricas descompuestas, son algunas de las fallas que padecen los usuarios

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Al iniciar la cuenta regresiva para el mundial de FIFA 2026, el Aeropuerto Internacional de Monterrey (AIM) Mariano Escobedo sigue siendo un tiradero para los usuarios habituales.

Aunque bajo la promesa de que las reparaciones estarán listas para la fecha mundialista, las terminales a cargo de la empresa Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) que encabeza el empresario Ricardo Dueñas Espriú, siguen provocando molestias.

En contraste, la empresa sigue aumentando sus ganancias de acuerdo con los reportes más recientes: de enero a septiembre del 2024 estas ascendieron a $3,755 y en el mismo periodo del 2025 fueron de $4,142 que es un aumento de 10 por ciento.

Pero los que no ganan son sus usuarios, ya que tan solo la escalera eléctrica, en la sala de llegadas nacionales, tiene semanas descompuestas, obligando a los usuarios a subir a adultos mayores e incluso a niños y familias batallar con el equipaje de mano.

Info7 ha evidenciado en anteriores ocasiones la falta de túneles de abordaje en las terminales del AIM sigue siendo una constante, a pesar de que esto implique exponer a los pasajeros a las inclemencias del tiempo.

Asimismo, la promesa sigue siendo la misma dejar las instalaciones como de primer mundo, pero estas supuestas obras dan un mal aspecto a los turistas y dejan en el olvido el servicio para los usuarios habituales.

Entre todas las molestias ya generadas por la falta de infraestructura en condiciones adecuadas, los módulos de información se encuentran vacíos sin cumplir con su función de orientar a los pasajeros.

La perspectiva positiva en el mercado contrasta con señalamientos de usuarios del Aeropuerto Internacional de Monterrey, una de las principales terminales operadas por la empresa.

Pasajeros han manifestado inconformidades por tiempos prolongados en filtros de seguridad y documentación, así como por condiciones de infraestructura que consideran deficientes.

Entre los reclamos se encuentran baños en mal estado, también se ha reportado saturación en puntos de inspección y en la entrega de equipaje, además de carencias en equipamiento médico básico.

En paralelo, el costo de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) ha registrado incrementos relevantes en los últimos años.

Desde 2018, la TUA para vuelos nacionales en Monterrey acumula un aumento de 71.3 por ciento, mientras que la correspondiente a vuelos internacionales se ha incrementado 47.8 por ciento, cifras por encima de la inflación general acumulada de 44.8 por ciento en el mismo periodo.

No obstante, este medio dio a conocer el pasado 19 de enero que la compañía ya recibió autorización para aplicar en febrero un incremento anual del 7% en la TUA, tanto en vuelos nacionales como internacionales.