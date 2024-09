Universidades de EUA ofrecerán oferta educativa en Monterrey

Quince universidades estadounidenses mostrarán y ofrecerán su oferta educativa a jóvenes regiomontanos en la denominada “Feria Universitaria EducationUSA”

Esta se llevará a cabo el próximo martes 15 de septiembre en el Instituto de Relaciones Culturales, ubicado en la calle Hidalgo, número 768, del Centro de Monterrey.

Según el consulado de Estados Unidos en Monterrey, se estima que a la feria universitaria de Estados Unidos acudan hasta 300 estudiantes de bachilleratos y universidades nuevoleonesas.

“Este evento patrocinado por el programa EducationUSA del Departamento de Estado de EEUU, tiene como objetivo conectar a estudiantes de la región con oportunidades educativas en instituciones de educación superior en los Estados Unidos.

“A través de estas alianzas, Relaciones Culturales, con el apoyo del consulado general de EEUU, está generando oportunidades para que más personas participen en programas educativos que desarrollen sus habilidades lingüísticas y amplíen sus horizontes”, señaló el comunicado.

En el evento, la nueva cónsul Melissa Bishop, quién se estrenó en el cargo el viernes de la semana pasada inaugurará el evento.

“En su discurso, la cónsul general Bishop subrayará el compromiso del consulado con la expansión de las oportunidades de intercambio educativo entre los Estados Unidos y el noreste de México”, señaló el consulado.

En la feria tendrán presencia universidades como la de Miami, de Óregon, Texas Tech University, de California, entre otras.

“La Feria Universitaria EducationUSA forma parte de los esfuerzos continuos del consulado para promover la colaboración educativa y proporcionar a los estudiantes regionales las herramientas y la información necesarias para tener éxito en sus estudios en los Estados Unidos”, indicó la instancia.

Lista de universidades estadounidenses participantes en la Feria:

1. University of Oregon

2. Pomona College

3. Davidson College

4. Swarthmore College

5. Tufts University

6. University of Miami

7. Carolina University

8. Arizona State University

9. Texas Tech University

10. Fordham University

11. UCSC in Santa Cruz, California

12. Chapman University in Orange, California

13. St. Mary's University

14. St. Edward's University

15. Texas Christian University 16.Trinity University

