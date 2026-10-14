Ubican camión tras atropello mortal de menor en Apodaca

Guardias de Proximidad de Apodaca ubicaron el camión de Transportes Ecológicos del Estado, correspondiente a la ruta 527 Misión San Pablo

El camión urbano que presuntamente atropelló y causó la muerte de un menor de edad en la colonia Portal del Valle, en Apodaca, fue localizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad municipal.

De acuerdo con una tarjeta informativa emitida este martes 13 de octubre, fueron Guardias de Proximidad quienes ubicaron la unidad, luego de los hechos registrados la noche del lunes.

Se trata de un camión de Transportes Ecológicos del Estado, correspondiente a la ruta 527 Misión San Pablo.

Tras el hallazgo, la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Apodaca informó que dio parte al Ministerio Público para que se realicen las diligencias correspondientes.

Las autoridades ministeriales serán las encargadas de investigar las circunstancias en las que ocurrió el atropello y determinar las responsabilidades.