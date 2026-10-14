Muere estudiante de 14 años atropellado por camión en Apodaca

El presunto responsable sería el conductor de un camión de la ruta Apodaca Contigo, quien aparentemente circulaba a exceso de velocidad

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Cuando se dirigía a jugar futbol en unas canchas cercanas a su casa, un estudiante de secundaria, de apenas 14 años, murió tras ser atropellado presuntamente por el operador de un camión de transporte urbano, quien huyó del lugar en el municipio de Apodaca.

La tragedia ocurrió en el cruce de las calles Portal del Valle y Portal Valencia, en la colonia Portal del Valle, donde el adolescente fue embestido por la unidad.

El menor fue identificado como Carlos Aldair González Terán, de 14 años, quien cursaba el tercer grado de secundaria.

De acuerdo con testigos, el presunto responsable sería el conductor de un camión de la ruta Apodaca Contigo, quien aparentemente circulaba a exceso de velocidad cuando atropelló al estudiante.

Tras el impacto, el operador de la unidad urbana presuntamente escapó del sitio, sin detenerse para auxiliar al adolescente.

Al lugar acudieron elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para realizar las diligencias correspondientes y recabar indicios que permitan esclarecer cómo ocurrió el accidente.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense realizó la recolección del cuerpo del menor para trasladarlo al anfiteatro, donde se llevarían a cabo los procedimientos legales correspondientes.