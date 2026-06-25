Ubican al presunto asesino de mujer ejecutada en Pesquería

Se informó que la víctima habría sido asesinada de un solo disparo por un hombre que presuntamente buscaba a su pareja sentimental.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que ya tiene identificado al principal sospechoso del feminicidio registrado la noche del martes en un domicilio de la colonia Las Haciendas, en el municipio de Pesquería.

El fiscal general, Javier Flores Saldívar, señaló que las investigaciones presentan avances importantes y que actualmente se encuentra en proceso la integración de la carpeta correspondiente.

“Se tienen como datos preliminares que entraron unos sujetos al domicilio que efectivamente dispararon contra una persona, se tiene identificada y al parecer ya se tiene un presunto sospechoso. Está en etapa de la integración de la carpeta y esperamos pronto dar resultado a la ciudadanía”, declaró Flores Saldivar.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, sujetos armados ingresaron a la vivienda ubicada en el cruce de las calles Puerta Grande y Puerta Azul, donde atacaron a balazos a una mujer identificada extraoficialmente como “La Güera”.

Los hechos ocurrieron durante la noche del martes y, de manera preliminar, se informó que la víctima habría sido asesinada de un solo disparo por un hombre que presuntamente buscaba a su pareja sentimental.

Las autoridades revelaron que en la escena del crimen fueron localizados siete casquillos percutidos entre la puerta de acceso y el cuerpo de la víctima.

Según las primeras indagatorias, el agresor llegó al domicilio, tocó la puerta y accionó un arma de fuego segundos después de que la mujer atendió el llamado.

Tras cometer el crimen, el responsable huyó corriendo del lugar y hasta el momento no ha sido detenido.