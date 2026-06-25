Buscaban a su pareja, la ejecutan en su domicilio en Pesquería

Segundos después de abrir la puerta, una mujer fue ejecutada de un balazo en su domicilio.
El asesinato de quién era conocida como La Güera, ocurrió a las 22 horas del martes en la calle Puerta Grande y Puerta Azul en la colonia Las Haciendas en Pesquería.
La víctima fue ejecutada por un sujeto que según las investigaciones buscaba a la pareja de La Güera.
Las autoridades revelaron que en el lugar se encontraron siete casquillos entre la puerta y el cuerpo de la víctima.
El asesino llegó hasta el mencionado domicilio y tras tocar a la puerta accionó una pistola segundos después de que la mujer atendió el llamado.
El ataque movilizó a elementos de la policía de Pesquería, quienes presuntamente tiene la vigilancia en ese sector.
Asimismo efectivos de la Policía Ministerial y militares arribaron al sitio.
El delincuente huyó corriendo sin que hasta el momento haya sido ubicado.
En la escena de los hechos trascendió que el o los asesinos buscaban a la pareja de la víctima.