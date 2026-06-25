Buscaban a su pareja, la ejecutan en su domicilio en Pesquería

El asesino llegó hasta el mencionado domicilio y tras tocar a la puerta accionó una pistola segundos después de que la mujer atendió el llamado.

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Segundos después de abrir la puerta, una mujer fue ejecutada de un balazo en su domicilio.

El asesinato de quién era conocida como La Güera, ocurrió a las 22 horas del martes en la calle Puerta Grande y Puerta Azul en la colonia Las Haciendas en Pesquería.

La víctima fue ejecutada por un sujeto que según las investigaciones buscaba a la pareja de La Güera.

Las autoridades revelaron que en el lugar se encontraron siete casquillos entre la puerta y el cuerpo de la víctima.

El asesino llegó hasta el mencionado domicilio y tras tocar a la puerta accionó una pistola segundos después de que la mujer atendió el llamado.

El ataque movilizó a elementos de la policía de Pesquería, quienes presuntamente tiene la vigilancia en ese sector.

Asimismo efectivos de la Policía Ministerial y militares arribaron al sitio.

El delincuente huyó corriendo sin que hasta el momento haya sido ubicado.

En la escena de los hechos trascendió que el o los asesinos buscaban a la pareja de la víctima.