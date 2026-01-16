Trasladan vía aérea a trailero quemado en choque

El conductor, identificado Miguel Ángel Carrillo de entre 40 y 50 años, se internó en el Hospital de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Vía aérea y bajo coma inducido, el trailero que resultó con quemaduras en el 95% de su cuerpo tras chocar su unidad contra otro vehículo pesado en la vía libre a Laredo fue trasladado hasta Monterrey.

El conductor, identificado Miguel Ángel Carrillo de entre 40 y 50 años, se internó en el Hospital de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Tras el accidente, ocurrido a la altura de Salinas Victoria, el hombre fue enviado inicialmente al nosocomio general de Sabinas Hidalgo.

Sin embargo, la crítica condición en la que se encontraba requería que se atendiera en la Metrópoli.

Para trasladarlo se desplegó un helicóptero de Protección Civil de Nuevo León que lo llevó en un tiempo de 20 minutos desde la periferia hasta la base de la corporación estatal en el Cerro de la Loma Larga.

A las 11:22 de la mañana la aeronave aterrizó, y una ambulancia del Centro Regulador de Urgencias Médicas ya lo esperaba para llevarlo al Hospital del IMSS.

“Llegó estable, pero con el coma inducido con más del 90% de su cuerpo con quemaduras”, dijo Erik Cavazos, director de Protección Civil.

Tras coordinador el traslado, el funcionario detalló además que las quemaduras eran de segundo y tercer grado.