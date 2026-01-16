Choque provoca incendio en carretera libre Monterrey-Nuevo Laredo

La vialidad se encuentra completamente cerrada en ambos sentidos de circulación debido a que la carga del tráiler quedó regada en la carpeta asfáltica

Un chofer lesionado y el cierre total de la carretera fue el saldo de un choque frontal entre dos tráileres sobre la carretera a Nuevo Laredo.

El accidente vial fue reportado alrededor de las cinco de la mañana sobre el kilómetro 66 de esa ruta federal.

Se estableció que los vehículos pesados chocaron de frente cuando circulaban a la altura de la cuesta Mamulique en la Sierra del municipio de Salinas Victoria.

Unidades de auxilio municipal así como Protección Civil del estado se movilizaron hasta ese punto de la carretera.

En el lugar los rescatistas atendieron a uno de los choferes y lo trasladaron de urgencia al hospital general de Sabinas Hidalgo.

En base al reporte el operador presentaba golpes y quemaduras en e 90 por ciento del cuerpo, ya que tras el percance uno de los tráileres se incendió

La carretera a esa altura quedó completamente cerrada en ambos sentidos de circulación.

La fila de vehículos alcanzó varios kilómetros provocando además la movilización de unidades de la Guardia Nacional.

TRASLAN A HERIDO CON QUEMADURAS

Protección Civil Nuevo León brindó apoyo para llevar a cabo el traslado aéreo de un hombre el cual presenta quemaduras de segundo y tercer grado en el 90% de su cuerpo a consecuencia del accidente en la carretera a laredo.

Dicho apoyo se realizó mediante el helicóptero de Protección Civil de Nuevo León en Coordinación de servicios aéreos de la secretaría de administración el cual se trasladó a las instalaciones de Protección Civil en donde ya se encontraba una ambulancia esperando al paciente para su posterior traslado al Hospital de Zona No.21