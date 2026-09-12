Trasladan a NL a chofer señalado por muerte de Monserrat

El hombre fue detenido el jueves 10 de septiembre en el estado de Tlaxcala, mediante un operativo realizado por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones

El conductor de un camión revolvedora señalado como presunto responsable de un accidente en el que una adolescente perdió la vida y dos personas resultaron lesionadas fue trasladado de Tlaxcala a Nuevo León, luego de que detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentaran una orden de aprehensión en su contra.

Se trata de Carlos Alberto “N”, de 42 años, quien es investigado por su probable participación en el delito de homicidio a título de culpa grave.

El hombre fue detenido el jueves 10 de septiembre en el estado de Tlaxcala, mediante un operativo realizado por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones en coordinación con autoridades de aquella entidad.

Tras su captura, el presunto responsable fue trasladado a Nuevo León y arribó al Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, donde fue recibido por elementos de la autoridad investigadora.

Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, ubicadas sobre la avenida Gonzalitos, en Monterrey, donde se realizaron los procedimientos correspondientes antes de continuar con su puesta a disposición.

La Fiscalía informó que, después de permanecer bajo custodia de las autoridades, Carlos Alberto “N” será ingresado a un penal estatal, donde quedará a disposición de un juez para enfrentar el proceso correspondiente por el delito que se le imputa.

El accidente por el que es investigado ocurrió el pasado 20 de agosto sobre la avenida Paseo de los Leones, en el sector Cumbres Elite, en el municipio de García.

De acuerdo con las investigaciones, presuntamente el ahora detenido conducía un camión revolvedora cuando participó en un accidente en el que impactó contra otros vehículos.

El percance dejó como saldo una adolescente sin vida y dos personas lesionadas. Luego de las indagatorias realizadas por los agentes investigadores, la autoridad obtuvo una orden de aprehensión contra el conductor, quien finalmente fue localizado en Tlaxcala.

Ahora será un juez quien determine su situación jurídica y establezca si existen elementos suficientes para fincarle responsabilidad penal por los hechos ocurridos el pasado 20 de agosto.