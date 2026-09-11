Cae en Tlaxcala chofer de revolvedora de choque mortal en Leones

Por el momento, el sujeto se encuentra en proceso de ser trasladado a Nuevo León para ser puesto a disposición de un juez de control que comience con su proceso

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La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que las autoridades detuvieron a Carlos Alberto "N", quien es señalado como el conductor de una revolvedora que protagonizó un fuerte choque el pasado 20 de agosto sobre Paseo de los Leones, el cual dejó como saldo a una adolescente fallecida y otro joven lesionado.

El hombre de 42 años de edad fue detenido gracias a un operativo conjunto con autoridades de Tlaxcala, que cumplieron con la orden de aprehensión en su contra por su presunta participación en el hecho.

Por el momento, el sujeto se encuentra en proceso de ser trasladado a Nuevo León para ser puesto a disposición de un juez de control que comience con su proceso legal.

Así se dio el caso del choque en Leones

Una estudiante de 17 años perdió la vida y un adolescente de 16 resultó lesionado luego de un aparatoso accidente ocurrido la mañana de ese jueves en la colonia Cumbres Elite Premier, en el municipio de García.

La tragedia ocurrió cuando una revolvedora que descendía desde la parte alta de la colonia Cumbres Elite de repente perdió el control, provocando que comenzara a avanzar sin poder detenerse por la pendiente.

En su descenso, la revolvedora impactó primero una estructura del camellón central de la av. Cumbres Elite Premiere en su cruce con Paseo de los Leones y posteriormente una camioneta Mercedes-Benz, en la que viajaban dos estudiantes, y posteriormente golpeó a otros dos vehículos.

Según testigos, el impacto contra el Mercedes-Benz habría ocurrido en una zona cercana al almacenamiento de combustible de la revolvedora, lo que provocó daños en uno de sus tanques y posteriormente una fuerte explosión.

Las llamas rápidamente envolvieron tanto a la pesada unidad como al Mercedes-Benz, provocando que ambos vehículos terminaran completamente calcinados.

Los cuerpos de auxilio que combatieron el incendio confirmaron a las autoridades que fueron testigos de cómo el conductor, ahora detenido, se dio a la fuga después del siniestro.

¿Quién era Monserrat de León?

Monserrat de León, de apenas 17 años, fue identificada como la víctima mortal del choque con la revolvedora, que impactó la camioneta en la que viajaba para ir a sus clases en el campus Cumbres de la UVM.

Para recordarla, la institución le realizó un homenaje a ella y a René, su compañero, quien resultó lesionado junto con ella en el lamentable suceso. La comunidad estudiantil y directivos se reunieron en el auditorio de la escuela antes de que sus amigos y familiares le dieran el último adiós.

Buscan que la historia no se repita

Debido a este trágico suceso, la familia de Monserrat de León promovió la "Ley Monse", mediante la cual proponen que el Estado regule aún más la circulación de unidades pesadas, pues consideran que estas no deberían transitar en horas pico por lugares concurridos.

Olga Lidia Elizondo, madre de la adolescente, coincidió en que la propuesta busca sentar un precedente en materia de movilidad segura en Nuevo León.