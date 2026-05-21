Tránsito interviene por conflicto vial en Los Elizondo, Escobedo

Reportes ciudadanos relacionados con tráileres y camiones que presuntamente dificultaban la circulación y afectaban el acceso a viviendas en la zona.

Luego de las denuncias realizadas por vecinos de la colonia Los Elizondo sobre la obstrucción de calles y cocheras por unidades de carga pesada, personal de la Dirección de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Escobedo acudió al sector para atender la problemática.

La movilización se realizó tras diversos reportes ciudadanos relacionados con tráileres y camiones que presuntamente dificultaban la circulación y afectaban el acceso a viviendas en la zona.

Durante la intervención, los oficiales llevaron a cabo labores de inspección y dialogaron tanto con vecinos como con transportistas para mediar el conflicto y evitar nuevos enfrentamientos o discusiones entre ambas partes.

Autoridades exhortaron a los conductores de las unidades pesadas a respetar los espacios destinados para los residentes y evitar obstrucciones en calles y cocheras.

Asimismo, se pidió a los habitantes hacer uso adecuado de sus cocheras y mantener libres las vialidades para permitir las maniobras de vehículos que ingresan al sector para cargar o descargar mercancía.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó además que se implementarán recorridos de vigilancia en la colonia para supervisar que los transportistas cumplan con las disposiciones viales y que los residentes no incurran en acciones que afecten el libre tránsito.

Con estas acciones, autoridades municipales buscan reducir los conflictos vecinales y mejorar la movilidad en este sector del municipio de Escobedo.