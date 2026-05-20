Invaden empresas, cocheras y calles en Escobedo; llegan a golpes

Los habitantes de la zona denuncian que todos los días trabajadores de las empresas que se han asentado en el sector se apropian hasta de las banquetas

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Hasta los golpes escaló ya el constante problema que sufren en la colonia Los Elizondo, en Escobedo, por unidades pesadas que obstruyen las calles y las cocheras de los vecinos.

Los habitantes de la zona denuncian que todos los días trabajadores de las empresas que se han asentado en el sector se apropian hasta de las banquetas.

Imágenes captadas en video muestran cómo uno de los empleos golpea a un residente que le reclamó por estacionarse frente a su domicilio.

La pelea ocurrió en la calle Ponciano Arriaga el pasado 6 de mayo, y para algunos vecinos debe sentar un precedente para que intervenga el municipio.

“No tenemos nada en contra de las empresas, únicamente queremos que cumplan con los reglamentos porque invaden las calles y ya no podemos pasar. “Nosotros llamamos a la Policía, pero solo nos amenazan que nos van a llevar a todos detenidos, no podemos hablar con nadie”, lamentó Moisés Durán.

Durante un recorrido realizado por INFO7, se logró constatar tráileres circulando en sentido contrario, automóviles en banquetas donde indebidamente se pintaron cajones de estacionamiento, y unidades de carga detenidas obstaculizando la circulación.

Las molestias ocurren a todas horas del día, siendo particularmente más difíciles de sobrellevar durante la madrugada.

“Pasan máquinas y me timbran para que mueva mi carro; la semana pasada les dije que no lo iba a mover y le hablé a Tránsito, pero el elemento me dijo que me iba a infraccionar a mí por no hacerle caso al de la máquina”, acusó otro vecino. “Si yo soy el colono, ¿por qué ellos tienen siempre la preferencia?”.

Los vecinos urgieron al municipio a que refuerce el patrullaje en la zona para que haga cumplir el reglamento y sancione a las unidades que cometen faltas.