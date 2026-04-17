Tránsito cayó en falsedad de declaraciones en crimen de Arboleda

La autoridad confirmó previamente que al momento de los hechos la víctima se encontraba detenida por un elemento de tránsito municipal

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La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene bajo investigación al agente de tránsito municipal que intervino en los hechos donde fue ejecutado un joven de 27 años originario de Sinaloa, afuera de la zona de Arboleda, luego de detectar inconsistencias y falsedad en sus primeras declaraciones.

Aunque el oficial fue presentado ante el Ministerio Público, posteriormente fue puesto en libertad con medidas de seguridad, mientras continúan las indagatorias y permanece obligado a colaborar con la autoridad.

El fiscal general del Estado, Javier Flores, informó que siguen recabando evidencia clave para esclarecer el crimen, entre ella videos de cámaras de seguridad y el teléfono celular del elemento vial.

“Se están actuando en todas las diligencias como establecí ahorita. Ya el policía nos permite el acceso al teléfono, eso va a dar una claridad. Estamos obteniendo los videos de la zona y todo lo necesario”, señaló.

La autoridad estatal confirmó que al momento del ataque la víctima se encontraba detenida por el tránsito municipal, cuando un hombre arribó al sitio, descendió de otro vehículo y le disparó de manera directa.

Flores también aclaró que la víctima fue privada de la vida y no de la libertad, tras una confusión inicial sobre lo ocurrido.

Peritos de la Fiscalía analizan ahora grabaciones de cámaras instaladas en la zona comercial y corporativa de Arboleda, además de la información contenida en el celular del oficial, con el objetivo de reconstruir la secuencia exacta del homicidio.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por este asesinato.