Asesinan a hombre a balazos en zona de Arboleda, en San Pedro

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio e intentaron reanimar a la víctima; sin embargo, ya no presentaba signos vitales

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Un hombre fue ejecutado a balazos mientras circulaba a bordo de un vehículo tipo Jeep sobre la avenida del Roble, en el municipio de San Pedro Garza García, justo frente a la zona de Arboleda, a la altura del bulevar Botánica y de la notaría número 107.

La víctima fue identificada como Juan Carlos García Núñez, de 26 años de edad, originario de Sinaloa, quien tenía poco tiempo de haberse establecido en Nuevo León.

De acuerdo con las primeras líneas de investigación, el ataque estaría relacionado con un posible ajuste de cuentas, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Tras la agresión, la zona fue fuertemente resguardada por elementos de la Policía de San Pedro, así como por corporaciones de auxilio.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio e intentaron reanimar al joven; sin embargo, ya no presentaba signos vitales y fue declarado sin vida en el lugar.

El vehículo en el que viajaba, una camioneta tipo Jeep con placas de circulación TEC-926-A, quedó detenido sobre la vialidad tras el ataque.

Genera importante despliegue de seguridad tras homicidio en sector Arboleda

El hecho generó un importante despliegue de seguridad, con cierres viales en arterias clave como Gómez Morín y Ricardo Margáin, lo que provocó afectaciones a la circulación en el sector durante varias horas.

Al sitio también acudieron elementos de Protección Civil municipal, rescatistas urbanos, personal del 911 y agentes ministeriales, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes en la zona de Valle del Campestre, considerada de alta plusvalía y con constante vigilancia.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizaron el levantamiento de evidencias en el lugar, donde se localizaron varios casquillos percutidos, los cuales serán integrados a la carpeta de investigación.

De acuerdo con testigos, se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego, tras lo cual los agresores lograron huir presuntamente en otro vehículo.

Autoridades implementaron filtros de seguridad sobre la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura de Diego Rivera y del C4, con el objetivo de ubicar a los presuntos responsables; sin embargo, hasta el momento no se ha reportado la detención de personas relacionadas con el ataque.

Al lugar arribaron familiares de la víctima, quienes cayeron en crisis nerviosa tras confirmar el fallecimiento del joven.

Será a través del análisis de las cámaras de videovigilancia del municipio, así como de negocios y complejos cercanos, como se busque identificar a los atacantes que perpetraron el crimen.