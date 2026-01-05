Trabajador fallece tras ser prensado por máquina en García

A través de redes sociales el Sindicato de Trabajadores lamentó la muerte del empleado, quien perdió la vida a pesar de los esfuerzos médicos

Un trabajador de la empresa Nemak, en García, murió tras ser prensando por una máquina.

Trascendió que el hombre se encontraba en el área de moldeo cuando ocurrió el accidente.

La máquina que operaba, según el reporte, le aplastó el pecho provocándole múltiples lesiones.

Pierde la vida pese a esfuerzos médicos

Carlos Martínez de 37 años, como fue identificada la víctima, fue trasladado por una ambulancia particular hasta el Hospital 34 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Monterrey.

Sin embargo, luego de un par de horas y pese a los esfuerzos del personal médico, el trabajador falleció.

El accidente laboral ocurrió a la 1:00 de la tarde del sábado en la planta ubicada sobre el kilómetro 3.8 del Libramiento.

También puede interesarte: Investigan muerte de obrero al interior de empresa en Monterrey

Sindicato de Trabajadores lamenta deceso de empleado

A través de redes sociales el Sindicato de Trabajadores de Nemak lamentó la muerte del empleado.

“Nos unimos a la lamentable pérdida de la Familia Martínez Reyes por el sensible fallecimiento de nuestro compañero Carlos Martínez Hernández, quien lamentablemente falleció el día de hoy. “Descanse en paz y deseamos pronta resignación para su familia”, se lee en la esquela.

Personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León acudió a las instalaciones de la planta a levantar parte del percance.