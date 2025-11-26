Investigan muerte de obrero al interior de empresa en Monterrey

Los elementos investigan la muerte del hombre, pero hasta el momento se desconoce si se trató de una muerte natural o violenta.

La presencia de un hombre muerto en el interior de una empresa movilizó a elementos de la Policía de Monterrey en la colonia Coyoacán.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 07:40 horas de la mañana de martes en la empresa ubicada en la avenida Félix U. Gómez y Níspero.

Policías de la Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey agentes ministeriales ingresaron al inmueble para iniciar las pesquisas.

Se estableció que la víctima fue encontrado sin vida en la litera número seis y fue identificado como Carlos Adrián Vázquez, de 30 años.

Durante las primeras pesquisas se reveló que estaba boca arriba y tenía algunas horas de haber fallecido.

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía estatal llegó al sitio para revisar los restos y establecer si presentaba signos de violencia.

El área donde fue localizado el cuerpo fue acordonado mientras se realizaba la investigación y búsqueda de evidencias.

Frente a la empresa sin razón social un carril de sur a norte de la avenida Félix U. Gómez se vio comprometido por la presencia de la patrullas.