Suspenden empresa donde murió menor de edad en Apodaca

El adolescente, de 15 años, perdió la vida tras caer varios metros cuando realizaba labores en el techo de una bodega, en Apodaca

La empresa donde un joven empleado de 15 años de edad falleció tras caer desde el techo de una bodega, en Apodaca, fue suspendida por la Secretaría del Trabajo.

Federico Rojas, titular de la dependencia, explicó que continúan las labores para determinar cuales eran las condiciones de seguridad al momento de la tragedia.

“De entrada tiene la sanción de estar suspendida de actividades hasta que se esclarezca las situaciones que fueron determinantes (para el accidente)”, detalló, “se va a revisar que los protocolos hayan estado bien implementados y que haya sido un siniestro aislado”.

Sin embargo, el funcionario adelantó que al ser menor de edad la víctima del percance no debió ejecutar labores de riesgo.

En ese sentido, agregó que como parte de las pesquisas se buscará esclarecer si el joven recibió la instrucción de subirse hasta el techo.

“No tenía autorización el joven, no era parte de su trabajo hacer trabajos de altura, y lo que estamos determinando es si él tomó la decisión de hacerlo cuando no era propiamente su trabajo.

“Lo que tenemos que hacer es que nos den la bitácora para ver cuál era su actividad diaria, que estuviera dado de alta en el IMSS, y que estuviera con los protocolos de seguridad”, agregó.

Para las investigaciones también interviene la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, órgano que será encargado de determinar si hubo algún responsable de la tragedia.

Fue dentro de una nave industrial en el Conekta Bussiness Park, ubicado sobre la Carretera a Laredo, donde se registró el fallecimiento laboral.