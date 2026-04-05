Muere adolescente tras caer en nave industrial en Apodaca

Compañeros de trabajo intentaron auxiliarlo de inmediato; sin embargo, al arribo de los cuerpos de emergencia se confirmó que ya no contaba con signos vitales

Un menor de 15 años perdió la vida tras sufrir una caída desde aproximadamente 12 metros de altura mientras realizaba trabajos en una nave industrial, en el municipio de Apodaca.

El accidente se registró en el cruce de Camino a los Potrillos y la carretera a Laredo. De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, el adolescente se encontraba acomodando láminas cuando perdió el equilibrio y cayó al interior del inmueble.

Compañeros de trabajo intentaron auxiliarlo de inmediato; sin embargo, al arribo de los cuerpos de emergencia se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue asegurada y no se reportaron riesgos adicionales, quedando en espera de las autoridades correspondientes para iniciar las investigaciones y diligencias necesarias.