Suspenden a elementos de Fuerza Civil tras muerte de asaltante

La corporación informó que los hechos se originaron tras el reporte de un asalto con violencia en una gasolinera del municipio de El Carmen.

Elementos de Fuerza Civil que participaron en la detención de un presunto asaltante, quien posteriormente falleció mientras era procesado por las autoridades, fueron suspendidos de sus actividades mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

La corporación informó que los hechos se originaron tras el reporte de un asalto con violencia en una gasolinera del municipio de El Carmen. De acuerdo con las primeras indagatorias, dos hombres señalados como presuntos responsables fueron identificados por la víctima, quien también reportó el uso de un arma de fuego, misma que fue asegurada por las autoridades.

Según la información oficial, al intentar detenerlos, los sospechosos emprendieron la huida a bordo de una motocicleta. Durante la persecución, los elementos policiales habrían sido agredidos con disparos de arma de fuego.

En el trayecto, uno de los ocupantes cayó de la motocicleta y logró escapar al internarse entre la maleza de un predio, mientras que el conductor continuó la fuga. Fuerza Civil señaló que, de acuerdo con videos difundidos en medios de comunicación, los agentes utilizaron una técnica de intercepción para cortar el paso de la motocicleta.

Las investigaciones preliminares indican que, tras descender de la unidad, el presunto asaltante intentó continuar su huida a pie. Los elementos le habrían ordenado detenerse mediante comandos verbales y posteriormente utilizaron un disparo de carácter no letal que impactó en una de sus piernas.

El detenido fue trasladado de inmediato al Hospital Universitario para recibir atención médica y, tras ser dado de alta, quedó a disposición de las autoridades investigadoras para su procesamiento.

Sin embargo, al confirmarse posteriormente su fallecimiento, la corporación activó los protocolos internos de investigación y determinó la suspensión de los policías que participaron en el operativo, mientras las autoridades competentes esclarecen las circunstancias que rodearon la muerte del detenido y deslindan las responsabilidades que correspondan.