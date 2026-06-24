Muere detenido tras ser trasladado del HU a celdas ministeriales

El detenido resultó lesionado por arma de fuego durante un enfrentamiento con elementos de Fuerza Civil, tras un presunto robo en una gasolinera

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un hombre identificado como Eliud ‘N’, de 27 años, perdió la vida luego de haber resultado lesionado por arma de fuego durante un enfrentamiento con elementos de Fuerza Civil, tras un presunto robo en una gasolinera del municipio de El Carmen.

De acuerdo con la información preliminar, se informó que el 22 de junio alrededor de las 19:30 horas se reportó un robo a una gasolinera en el municipio de El Carmen, donde presuntamente dos hombres habrían participado en el atraco y escapaban a bordo de una motocicleta.

Al ser ubicados por elementos estatales se inició una persecución, en la que se registró un intercambio de disparos. Durante estos hechos, uno de los presuntos, identificado como Eliud “N”, resultó lesionado por impacto de proyectil de arma de fuego.

Tras la agresión, el hombre fue trasladado al Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, donde recibió atención médica.

Posteriormente, ya estabilizado, fue llevado a las instalaciones de la AEI para continuar con el procedimiento correspondiente, donde finalmente se reportó su fallecimiento.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar la evolución médica del detenido y las circunstancias exactas en que ocurrió el deceso dentro del edificio ministerial.

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer la secuencia de los hechos y determinar las circunstancias en las que se agravó su estado de salud mientras permanecía bajo custodia.