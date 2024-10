Sufren por río de aguas negras y dengue en Zuazua

Cuatro años de un río de aguas negras, dos años de una fuga de agua potable; los casos de dengue al alza y ninguna autoridad, ni de Agua y Drenaje de Monterrey, ni de la Secretaría de Salud, parecen atender el llamado de los habitantes de Misión de Santa Elena, en Zuazua.

Selene es la enfermera de la colonia, le toca atender cada vez más casos de dengue y sabe que es por la acumulación de agua que hay por las dos problemáticas: drenaje tapado y fuga de agua limpia.

"Hasta ahorita ya llevamos contabilizado casi 40 (casos de dengue), entre ellos cinco a seis hemorrágicos que se han tenido que llevar a hospital", dijo Selene Castañeda.

La fuga de agua potable lleva dos años en las calles Santa Teresa y Santa Fe, en donde miles de litros se ha desperdiciado sin que Agua y Drenaje de Monterrey detenga el problema.

"Aproximadamente dos años y hasta la fecha pues no y los más afectados somos nosotros porque ha habido muchos casos de dengue; es incómodo por los mosquitos y porque se pone feo el terreno, la gente se puede caer, hay gente mayor", comentó la enfermera.

Además, en la avenida Santa Elena, la principal de la colonia, un río de tres cuadras con aguas negras ya formó al final un pantano.

"Está feo porque no puedes hacer ni una fiesta, ni una reunión ni nada, porque está el olor horrible; vas con agua y drenaje y no te arregla, vas con municipio, municipio te dice que no puede hacer nada que esto así va a estar siempre", dijo Vanesa, vecina afectada por las aguas negras.

Con los casos de dengue al alza, surge otra petición, una clínica de salud.

"Lo que nosotros pedimos es tener a la mano una ambulancia, tener medicamentos, un médico o una clínica de perdido, no estamos pidiendo un hospital grande, una clínica pequeña para que atienda a la gente", dijo Selene.

En Misión Santa Elena se sienten olvidados y piden frenar la fuga de aguas negras de cuatro años y la fuga de agua potable de dos para que los casos de dengue bajen

Comentarios