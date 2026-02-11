Sospechoso de crimen de Brithany enfrentaría tres años de condena

De confirmarse su responsabilidad en el feminicidio de Brithany Nahomy, el adolescente apodado “El Patines” enfrentaría una sanción máxima de solo tres años

Al ser un menor de edad el sospechoso del feminicidio de Brithany Nahomy, alias “El Patines”, de 14 años, de ser encontrado culpable solo será acreedor a tres años en sistema de justicia para adolescentes.

De acuerdo con la Ley Integral Nacional de Justicia para Adolescentes, en caso de que un menor de edad cometa uno o varios delitos recae en un grupo etario; es decir, que el juez se basa en un rango de edad para imponer una sanción.

En entrevista con INFO7, el abogado penalista, Edgar Daniel Aguilar Muñiz, explicó que bajo esta premisa el menor que se encuentra bajo investigación por el posible delito del feminicidio de Brithany Nahomy, de 15 años, recae en el segundo grupo etario.

Asimismo, detalló que este rango de penas va de arraigo domiciliario para el primer grupo, máxima de tres años para el segundo y cinco para el tercero, se debe al sistema en México considera que los adolescentes cometen el delito sin saber la gravedad de sus actos.

“El menor, no es delincuente, se le llama menor infractor, el menor infractor, como su nombre lo dice, tiene a diferencia no comete un delito porque él no sabía lo que estaba haciendo. “De 14 a 16 es el segundo grupo etario, el segundo grupo etario indica que solamente va tres años, la pena, para un adulto es de 45 a 60 años de prisión, el feminicidio en este caso como es un menor y entra en el grupo etario dos, la máxima serían tres años”, detalló Aguilar Muñiz.

En cuanto al delito de encubrimiento en el caso de la madre del menor investigado, Aguilar Muñiz añadió que en base al articulo 413 de la ley antes mencionada no podrá ser sancionada, por el parentesco con el presunto infractor.

Incluso, el litigante comparó la situación con uno de los casos más sonados en la entidad que fue el de Diego Santoy Riverol quien fue detenido en otro estado junto a su hermano y por el parentesco este no fue sancionado o juzgado por delito de encubrimiento.