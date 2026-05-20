Sin denuncias previas, difícil que homicidio sea defensa propia

Las autoridades realizan la búsqueda de indicios que permitan esclarecer cómo ocurrió la muerte de Juan Ruiz, conocido por vecinos como “El Veracruzano”.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones mantienen un cateo en una vivienda de la colonia Cañada Blanca, en Guadalupe, donde un hombre de 40 años fue asesinado presuntamente por su esposa tras una discusión al interior del domicilio.

Las autoridades realizan la búsqueda de indicios que permitan esclarecer cómo ocurrió la muerte de Juan Ruiz, conocido por vecinos como “El Veracruzano”.

Uno de los datos que ha tomado relevancia dentro de la investigación es que no existían denuncias previas por violencia familiar interpuestas por la mujer, situación que podría dificultar que el caso sea considerado como defensa propia durante el proceso judicial.

Aunque vecinos aseguraron que las discusiones entre la pareja eran constantes y que presuntamente Antonia N., de 39 años, sufría violencia dentro del hogar, hasta el momento solamente existen esas versiones testimoniales.

Los hechos fueron reportados en la vivienda marcada con el número 113 de la calle Concepción del Oro, luego de que habitantes del sector escucharan gritos y una fuerte pelea.

Al arribar al sitio, policías municipales localizaron a Juan Ruiz con heridas de consideración dentro del inmueble.

Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

En el lugar fue detenida Antonia N., quien presuntamente habría agredido a su esposo con un objeto punzocortante provocándole lesiones en el abdomen y los genitales.

Actualmente la mujer permanece detenida en las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones, mientras se define su situación jurídica y continúan las indagatorias.

En la vivienda también se encontraban hijos de la pareja, algunos mayores de edad, quienes permanecieron en el lugar mientras personal ministerial y de Servicios Periciales realizaba las diligencias correspondientes.

Las autoridades permanecen a la espera de los resultados del cateo y de los indicios recabados para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos.