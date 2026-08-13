Sin denuncia por presunto ciberataque al ICV, confirma Fiscalía

El ICV realiza una investigación interna para confirmar si los hechos constituyen un ataque a sus sistemas, tras detectar mensajes, correos y llamadas falsas

Hasta el momento, ante la Fiscalía General de Justicia del Estado no se ha presentado ninguna denuncia relacionada con un presunto ciberataque en contra del Instituto de Control Vehicular (ICV), informó el fiscal general de Justicia del estado, Javier Flores Saldívar.

El funcionario explicó que, por ahora, el propio organismo estatal realiza una investigación interna para determinar si realmente ocurrió algún ataque a sus sistemas.

“Creo que ya hizo una aclaración el órgano de gobierno en el sentido de que primero van a investigar ellos si realmente sucedió eso, al día de hoy no tenemos una denuncia”, precisó el fiscal.

Lo anterior ocurre luego de que el Instituto de Control Vehicular alertara a la ciudadanía sobre la circulación de mensajes y correos electrónicos que buscan hacerse pasar por comunicaciones oficiales de la dependencia.

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En los últimos días se han recibido reportes sobre llamadas y mensajes falsos relacionados con trámites de licencias y pagos de refrendos, por lo que el organismo pidió a los usuarios mantenerse atentos y evitar proporcionar información personal o realizar pagos a través de medios no oficiales.

Al respecto, Carlos Comasille, titular del órgano de gobierno del Instituto de Control Vehicular, señaló que estos reportes ya son investigados, sin embargo, hasta ahora no se ha comprobado que realmente se trate de un ciberataque.

Por ello, el organismo aún no ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia.