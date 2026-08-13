ICVNL alerta por posibles intentos de fraude con mensajes

El Instituto de Control Vehicular de Nuevo León (ICVNL) pidió a la ciudadanía mantenerse atenta ante la circulación de mensajes y correos electrónicos que buscan hacerse pasar por comunicaciones oficiales de la dependencia.
De acuerdo con el organismo, se han recibido reportes sobre este tipo de comunicaciones, por lo que llamó a extremar precauciones y verificar cualquier aviso relacionado con trámites, pagos o servicios vehiculares antes de realizar alguna acción.
¿Cómo identificar los mensajes falsos?
El ICVNL aclaró que no solicita por WhatsApp, Telegram ni llamadas telefónicas el pago de supuestos adeudos o multas.
Tampoco pide información bancaria o datos personales mediante enlaces enviados a través de canales que no sean oficiales.
En el caso de los correos electrónicos, el Instituto señaló que sus comunicaciones institucionales únicamente son enviadas desde cuentas con el dominio @icvnl.gob.mx.
Por ello, recomendó revisar cuidadosamente la dirección del remitente antes de responder, proporcionar información o realizar cualquier pago relacionado con servicios vehiculares.
¿Qué hacer ante un mensaje sospechoso?
La dependencia exhortó a la población a no responder comunicaciones cuya autenticidad genere dudas y evitar cualquier acción que pueda comprometer sus datos o recursos.
- No proporcionar información personal o bancaria.
- No realizar depósitos solicitados mediante mensajes sospechosos.
- No abrir enlaces cuya procedencia no pueda comprobarse.
- Verificar directamente cualquier supuesto adeudo o multa.
Estos son los canales oficiales del ICVNL
Para efectuar trámites, consultas o pagos relacionados con servicios vehiculares, el Instituto pidió utilizar exclusivamente sus canales institucionales.
- Delegaciones del Instituto de Control Vehicular.
- NLínea.
- Aplicación oficial del ICV.
- Portal institucional del ICVNL.
El organismo recordó que su sitio oficial es www.icvnl.gob.mx y recomendó ingresar directamente a la página en lugar de utilizar enlaces recibidos mediante mensajes o correos electrónicos no verificados.
ICVNL pide verificar antes de realizar cualquier pago
El Instituto reiteró que la protección de la información y la seguridad de los ciudadanos son prioridades, por lo que mantiene acciones de prevención y orientación en coordinación con las autoridades correspondientes.
Ante cualquier comunicación que genere sospechas, la recomendación es no pagar, no compartir información y confirmar directamente la procedencia del aviso mediante los canales oficiales.
Finalmente, el ICVNL pidió a la población compartir esta alerta con familiares, amigos y compañeros de trabajo para ayudar a prevenir posibles fraudes relacionados con trámites y servicios vehiculares.