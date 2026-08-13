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ICVNL alerta por posibles intentos de fraude con mensajes

Por: Ángeles Núñez

12 Agosto 2026, 11:27

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El ICVNL pidió a la ciudadanía estar alerta ante mensajes y correos que buscan hacerse pasar por comunicaciones oficiales

ICVNL alerta por posibles intentos de fraude con mensajes
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El Instituto de Control Vehicular de Nuevo León (ICVNL) pidió a la ciudadanía mantenerse atenta ante la circulación de mensajes y correos electrónicos que buscan hacerse pasar por comunicaciones oficiales de la dependencia.

De acuerdo con el organismo, se han recibido reportes sobre este tipo de comunicaciones, por lo que llamó a extremar precauciones y verificar cualquier aviso relacionado con trámites, pagos o servicios vehiculares antes de realizar alguna acción.

¿Cómo identificar los mensajes falsos?

El ICVNL aclaró que no solicita por WhatsApp, Telegram ni llamadas telefónicas el pago de supuestos adeudos o multas.

Tampoco pide información bancaria o datos personales mediante enlaces enviados a través de canales que no sean oficiales.

En el caso de los correos electrónicos, el Instituto señaló que sus comunicaciones institucionales únicamente son enviadas desde cuentas con el dominio @icvnl.gob.mx.

Por ello, recomendó revisar cuidadosamente la dirección del remitente antes de responder, proporcionar información o realizar cualquier pago relacionado con servicios vehiculares.

¿Qué hacer ante un mensaje sospechoso?

La dependencia exhortó a la población a no responder comunicaciones cuya autenticidad genere dudas y evitar cualquier acción que pueda comprometer sus datos o recursos.

  • No proporcionar información personal o bancaria.
  • No realizar depósitos solicitados mediante mensajes sospechosos.
  • No abrir enlaces cuya procedencia no pueda comprobarse.
  • Verificar directamente cualquier supuesto adeudo o multa.

Estos son los canales oficiales del ICVNL

Para efectuar trámites, consultas o pagos relacionados con servicios vehiculares, el Instituto pidió utilizar exclusivamente sus canales institucionales.

  • Delegaciones del Instituto de Control Vehicular.
  • NLínea.
  • Aplicación oficial del ICV.
  • Portal institucional del ICVNL.

El organismo recordó que su sitio oficial es www.icvnl.gob.mx y recomendó ingresar directamente a la página en lugar de utilizar enlaces recibidos mediante mensajes o correos electrónicos no verificados.

ICVNL pide verificar antes de realizar cualquier pago

El Instituto reiteró que la protección de la información y la seguridad de los ciudadanos son prioridades, por lo que mantiene acciones de prevención y orientación en coordinación con las autoridades correspondientes.

Ante cualquier comunicación que genere sospechas, la recomendación es no pagar, no compartir información y confirmar directamente la procedencia del aviso mediante los canales oficiales.

Finalmente, el ICVNL pidió a la población compartir esta alerta con familiares, amigos y compañeros de trabajo para ayudar a prevenir posibles fraudes relacionados con trámites y servicios vehiculares.

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