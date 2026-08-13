ICVNL alerta por posibles intentos de fraude con mensajes

El ICVNL pidió a la ciudadanía estar alerta ante mensajes y correos que buscan hacerse pasar por comunicaciones oficiales

El Instituto de Control Vehicular de Nuevo León (ICVNL) pidió a la ciudadanía mantenerse atenta ante la circulación de mensajes y correos electrónicos que buscan hacerse pasar por comunicaciones oficiales de la dependencia.

De acuerdo con el organismo, se han recibido reportes sobre este tipo de comunicaciones, por lo que llamó a extremar precauciones y verificar cualquier aviso relacionado con trámites, pagos o servicios vehiculares antes de realizar alguna acción.

¿Cómo identificar los mensajes falsos?

El ICVNL aclaró que no solicita por WhatsApp, Telegram ni llamadas telefónicas el pago de supuestos adeudos o multas.

Tampoco pide información bancaria o datos personales mediante enlaces enviados a través de canales que no sean oficiales.

En el caso de los correos electrónicos, el Instituto señaló que sus comunicaciones institucionales únicamente son enviadas desde cuentas con el dominio @icvnl.gob.mx.

Por ello, recomendó revisar cuidadosamente la dirección del remitente antes de responder, proporcionar información o realizar cualquier pago relacionado con servicios vehiculares.

¿Qué hacer ante un mensaje sospechoso?

La dependencia exhortó a la población a no responder comunicaciones cuya autenticidad genere dudas y evitar cualquier acción que pueda comprometer sus datos o recursos.

No proporcionar información personal o bancaria.

No realizar depósitos solicitados mediante mensajes sospechosos.

No abrir enlaces cuya procedencia no pueda comprobarse.

Verificar directamente cualquier supuesto adeudo o multa.

Estos son los canales oficiales del ICVNL

Para efectuar trámites, consultas o pagos relacionados con servicios vehiculares, el Instituto pidió utilizar exclusivamente sus canales institucionales.

Delegaciones del Instituto de Control Vehicular.

NLínea.

Aplicación oficial del ICV.

Portal institucional del ICVNL.

El organismo recordó que su sitio oficial es www.icvnl.gob.mx y recomendó ingresar directamente a la página en lugar de utilizar enlaces recibidos mediante mensajes o correos electrónicos no verificados.

ICVNL pide verificar antes de realizar cualquier pago

El Instituto reiteró que la protección de la información y la seguridad de los ciudadanos son prioridades, por lo que mantiene acciones de prevención y orientación en coordinación con las autoridades correspondientes.

Ante cualquier comunicación que genere sospechas, la recomendación es no pagar, no compartir información y confirmar directamente la procedencia del aviso mediante los canales oficiales.

Finalmente, el ICVNL pidió a la población compartir esta alerta con familiares, amigos y compañeros de trabajo para ayudar a prevenir posibles fraudes relacionados con trámites y servicios vehiculares.