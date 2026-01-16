Siguen vandalizando plaza en Jardines de las Mitras en Monterrey

Tras hacer públicos los reportes los jóvenes continuaron haciendo este tipo de acciones, sorprendiendo a los vecinos con un nuevo grafiti en la plaza

Luego de que info 7 diera a conocer las problemáticas que viven los vecinos de la colonia Jardines de las mitras en Monterrey, quienes son víctimas de jóvenes estudiantes quienes vandalizan la plaza pública.

Tras hacer públicos los reportes los jóvenes continuaron haciendo este tipo de acciones, sorprendiendo a los vecinos con un nuevo grafiti en la plaza y tocando los portones de las casas.

Estas dos obras se suman a las anteriores que habían reportado, por lo que continúan pidiendo apoyo a las autoridades y padres de familia para que esta situación pare.