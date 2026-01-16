Jóvenes vandalizan plaza pública en Monterrey

Con imágenes de cámaras de vigilancia o fotos tomadas por los vecinos, es como han documentado las acciones desde, basura, grafitis, y destrozos en los juegos

Tres jóvenes estudiantes de preparatoria arrancaron una banca de una plaza pública ubicada en la colonia Jardín de las Mitras, entre las calles Ciudad Limón y Jardín de los Olivos. Este hecho ha sido uno de la gran lista de actos de vandalismo.

“Yo les comento a los jóvenes que están vandalizando con pirotecnia, pues que no rompieran, que estuvieran haciendo mal uso de ello; el resultado fue que los jóvenes se vinieron y, en vez de retirarse, pues resulta que vinieron a analizar una banca que se ve claramente que son los mismos jóvenes que hicieron este tipo de actividades en la plaza”.

A través de imágenes de cámaras de vigilancia o fotos tomadas por los vecinos, es como han documentado las acciones desde, basura, grafitis, destrozos en los juegos, uso de pirotecnia, peleas entre estudiantes e incluso el consumo de sustancias ilícitas siendo menores de edad.

“En el cambio de turnos, pues vamos aquí como unos 60% de los alumnos como espacio y muchas ocasiones si tenemos riña entre ellas mismos a veces vienen a otras escuelas cercanas como el Cebetis de aquí se empiezan a pelear”

“Los muchachos se aquí se quedan, no van a clases, algunos pues tenemos la cuestión de la drogadicción hay muchos que están ahí fumando sustancias ilícitas de todo tipo vez”

Vecinos de la zona han sido los encargados de vigilar el parque además de intentar tener un dialogo con los jóvenes, sin embargo, sus reacciones son agresivas.

Por lo que piden el apoyo de las autoridades de seguridad para realizar patrullajes en la zona, además de que piden a los padres de familia hablar con los jóvenes, pues más allá de la imagen de una plaza el estudio y formación de los adolescentes se ve afectado.

“El buen juez por su casa empieza siempre lo he dicho y hay que reprimir los muchachos desde Casa. Claro que sí.”