Siguen sin identificar a víctima de atropello en Santa Catarina

El fiscal Javier Flores señaló que hasta el momento no se cuenta con datos precisos sobre la identidad de la persona fallecida, ni siquiera sobre su sexo

La víctima del atropello múltiple registrado durante la madrugada del martes 7 de abril sobre la avenida 2 de Octubre continúa sin ser identificada, informó el fiscal del estado, Javier Flores Saldívar.

Al término de la reunión de seguridad en el Palacio de Gobierno, el funcionario señaló que hasta el momento no se cuenta con datos precisos sobre la identidad de la persona fallecida, ni siquiera sobre su sexo.

“Todavía no tenemos los datos exactos”, declaró el fiscal ante medios de comunicación.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima fue impactada inicialmente por un vehículo y posteriormente por varios más que circulaban por la citada vialidad, en el tramo comprendido entre las calles Movimiento Obrero e Hidalgo.

Debido a la secuencia de atropellos, los restos quedaron esparcidos a lo largo de aproximadamente 300 metros, lo que ha complicado las labores de identificación por parte de las autoridades.

“Lo que sabemos es que fueron varios vehículos los que pasaron por el cuerpo. Inclusive, uno de los reportes menciona que hay un paso a desnivel a unos 50 metros del lugar”, detalló Flores Saldívar.

En cuanto a la revisión de cámaras de videovigilancia en la zona, el fiscal no proporcionó mayores detalles, por lo que se desconoce si ya se cuenta con registros que permitan esclarecer cómo ocurrieron los hechos o identificar a los conductores involucrados.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias del incidente y lograr la identificación de la víctima.