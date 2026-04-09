Muere persona atropellada en Santa Catarina; tráfico colapsado

El fatal percance obligó al cierre de la circulación en la avenida 2 de Octubre, en Santa Catarina, en su circulación hacia Monterrey

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Luego de ser impactado por un vehículo, una persona murió destrozada sobre la avenida 2 de Octubre, en Santa Catarina.

Cerca de las cinco de la mañana, automovilistas que circulaban sobre esa arteria alertaron a las autoridades sobre los hechos.

Asimismo empleados de dos gasolinerías localizadas en ambos sentidos de la avenida.

El percance vial ocurrió sobre los carriles de poniente a oriente entre la avenida Movimiento Obrero y la calle Hidalgo.

Las Investigaiones revelaron que los restos de la víctima quedaron diseminados en cuatro partes y en un tramo de 300 metros.

Por las evidencias, las autoridades presume que el primer impacto fue a 50 metros de un puente peatonal.

Y posteriormente el cuerpo fue arrollado por varios vehículos más que por la oscuridad de la zona, no vieron el cuerpo.

Hasta el momento se desconoce el sexo de la persona muerta y en la escena solo se observó que vestía ropa en color negro.

Cerca de los restos quedó una mochila en color café, la cual fue revisada por elementos de Servicios Periciales de la Fiscalía.

Asimismo, los detectives revisaba cámaras de seguridad en el área y platicaron con el operador de un tráiler estacionado afuera de una empresa.

El percance complicó la vialidad hacia los municipios de San Pedro y Monterrey; así como la carretera libre a Saltillo.

Vehículos pesados y automovilistas fueron desviados por la avenida movimiento obrero hacia Morones Prieto y otros hacia la calle San Francisco.

Asimismo la circulación de oriente a poniente se complicó debido a que los automovilistas se detenía para observar la escena.