Sigue sin detenidos caso de hombre muerto tras defender a su hija

La víctima presuntamente acudió a auxiliar a su hija luego de que ésta fuera agredida durante una confrontación con una pareja, en Escobedo.

A tres días del presunto asesinato de un hombre de 58 años, quien habría intervenido para defender a su hija durante una riña, la Fiscalía General de Justicia del estado confirmó que hasta el momento no hay personas detenidas por los hechos ocurridos en la colonia Palmiras Residencial, en Escobedo.

La víctima fue identificada como Héctor Leos, quien presuntamente acudió a auxiliar a su hija luego de que ésta fuera agredida durante una confrontación con una pareja.

En medio de la riña, el hombre habría sido atacado con bates y quedó gravemente herido, por lo que posteriormente fue confirmado sin vida en el sitio.

“Hasta este momento no hay detenidos”, aseguró el vicefiscal Alejandro Carlín Balboa.

El vicefiscal además explicó que la investigación continúa y que todavía está pendiente determinar con precisión la causa de muerte de la víctima.

“Efectivamente sucedió en el municipio de Escobedo en donde pierde la vida una persona del sexo masculino, la cual se encuentra en reserva de autopsia para determinar la causa de su muerte, sin embargo, tenemos información hasta momento en donde se habla de que hubo una riña entre dos familias en el cual sucede este lamentable situación”, explicó.

El cuerpo de Héctor Leos fue enviado al área de patología, debido a que, de acuerdo con las primeras observaciones, no presentaba fracturas visibles que permitieran establecer de manera inmediata la causa de su fallecimiento.

“Hasta este momento nada más se estableció, llamó la atención que no tenía alguna fractura en particular esta persona que perdió la vida y por lo tanto se mandó a patología para determinar la causa de la muerte con precisión”, explicó.

La Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió la agresión y determinar quiénes participaron en la riña que terminó con la muerte del hombre.