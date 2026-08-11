Asesinan a hombre tras riña en Escobedo; pareja señalada escapa

Tras la agresión, la pareja señalada como presunta responsable escapó del lugar, por lo que autoridades iniciaron su búsqueda

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Una riña entre vecinos terminó en tragedia en la colonia Palmiras Residencial, en el municipio de Escobedo, donde un hombre de 58 años fue asesinado.

El hecho fue reportado poco después de las 4:00 horas en el cruce de las calles 11 y Eucalipto.

La víctima fue identificada como Héctor Leos, quien presuntamente acudió a auxiliar a su hija, luego de que ésta fuera agredida durante una confrontación con una pareja.

En medio de la riña, el hombre habría sido atacado con bates y quedó gravemente herido, por lo que posteriormente fue confirmado sin vida en el sitio.

Tras la agresión, la pareja señalada como presunta responsable escapó del lugar, por lo que autoridades iniciaron su búsqueda.

En el sitio, policías municipales detuvieron a otra hija del fallecido y a su pareja, quienes permanecían en el lugar de los hechos, mientras se realizaban las investigaciones para establecer cómo ocurrió la agresión y determinar responsabilidades.

El domicilio del occiso permanece bajo resguardo de las autoridades de Escobedo, mientras continúan las investigaciones.