Sigue sin declarar padre de niño fallecido tras ataque en Apodaca

El fiscal explicó que continúan con las labores de investigación, principalmente en la búsqueda de material de video que permita esclarecer los hechos

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El padre del menor que perdió la vida tras un ataque armado ocurrido en la colonia Las Margaritas, en el municipio de Apodaca, aún no ha rendido declaración ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, informó el fiscal del estado, Javier Flores.

Al término de la reunión de seguridad realizada en Palacio de Gobierno, el fiscal explicó que continúan con las labores de investigación, principalmente en la búsqueda de material de video que permita esclarecer los hechos.

“Aún no se identifica al padre, aún no se ha podido tomar la declaración del padre que persiguió a esa persona, pero estamos en las labores de investigación tratando de recuperar videos”, señaló.

El menor, identificado como Josué, de tan solo seis años, falleció luego de resultar gravemente herido durante el ataque registrado el pasado 9 de marzo afuera de la Primaria Saturnino Herrán. Sobre estos hechos incluso han circulado en redes sociales un par de videos captados en la zona.

En uno de ellos se observa cómo la camioneta blanca en la que viajaba la familia se retiraba del plantel, ya que el hecho violento ocurrió momentos después de que recogieran al menor de la escuela. Las imágenes continúan con el sonido de varias detonaciones y, segundos después, se aprecia a un hombre que corre en dirección contraria al lugar del ataque.

En un inicio, la Fiscalía informó que el caso se investigaba como un intento de robo y es que de acuerdo con la declaración de la madre del niño, los agresores presuntamente habrían intentado despojar a la familia de su automóvil.

En las primeras versiones también se manejó que el padre del menor habría huido tras el ataque, posteriormente se indicó que habría perseguido al agresor. Sin embargo, esa versión fue descartada y actualmente las autoridades mantienen que el hombre aún no ha sido localizado para rendir su testimonio.

El fiscal del estado reiteró que la carpeta de investigación mantiene como principal línea el intento de robo, sin embargo, señaló que por antecedentes del padre, de quien no se ha proporcionado mayores detalles, en algún momento se consideró la posibilidad de que el ataque hubiera sido directo.

“Lo que existe en la carpeta en la declaración de la señora que dice que el móvil fue el robo, que existía la posibilidad de por los antecedentes del señor que podría ser otro tipo de cosas pero por hoy existe en la carpeta es la declaración de la esposa que dice que trataron de robar el auto”, explicó.

Hasta el miércoles, el fiscal había señalado que no existían elementos dentro de la investigación que confirmaran otras versiones, como posibles antecedentes criminales o vínculos con delincuencia organizada.