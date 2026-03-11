Video capta ataque armado donde muere niño de 6 años en Apodaca

Las primeras investigaciones señalan que la familia se encontraba abordando una camioneta Buick cuando abrieron fuego en repetidas ocasiones contra el vehículo.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Cámaras de videovigilancia captaron el momento exacto del ataque armado registrado afuera de la Primaria Saturnino Herrán, en la colonia Las Margaritas, donde un menor de seis años perdió la vida.

La víctima fue identificada como Josué Ricardo y acababa de ser recogido por sus padres cuando ocurrió la agresión.

De acuerdo con la información recabada, el menor fue trasladado de emergencia a la Clínica 67 del IMSS, pero no sobrevivió debido a los impactos de bala que recibió en la cabeza.

Las grabaciones de cámaras instaladas en viviendas ubicadas sobre las calles Alelí y Tulipán serán pieza clave dentro de la investigación que realizan las autoridades para esclarecer el ataque.

En el video se puede observar que alrededor de las 17:36 horas se escuchan dos ráfagas de arma de fuego, con al menos ocho detonaciones, lo que provocó pánico entre padres de familia y alumnos que se encontraban en el exterior del plantel educativo.

Ante la situación, varios padres y asistentes se refugiaron al interior de la escuela, mientras otros corrieron para resguardarse al escuchar los disparos.

En las imágenes también se observa a un hombre que viste una playera de color claro corriendo hacia el sur, lo cual ha llamado la atención de las autoridades, por lo que podría convertirse en un elemento importante dentro de las investigaciones.

Durante el ataque también resultaron lesionadas la madre del menor y su hermana, mientras que el padre logró salir del lugar, ya que presuntamente la agresión iba dirigida directamente contra él.

Las autoridades continúan analizando las grabaciones de las cámaras instaladas en la zona para identificar a los responsables y reconstruir la mecánica del ataque ocurrido en este sector del municipio de Apodaca.