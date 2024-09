Sigue pelea entre Carlos de la Fuente y Miguel Flores

La pelea entre Miguel ‘Mike’ Flores, de Movimiento Ciudadano, y Carlos de la Fuente, del PAN, en el Congreso parece continuar, pues ahora el panista acusó al emecista de haber amenazado a uno de sus diputados.

Sin decir nombres, ni en qué momento recibió la amenaza, De la Fuente explicó que un diputado hombre fue el que recibió una llamada en donde le ofrecían dinero a cambio de cambiarse de bancada, pero que si no aceptaba, los términos cambiarían.

“Ayer hablaron para amenazar a uno de los compañeros, primero se fueron por el camino bonito, ofreciendo dinero, ofreciendo puestos en el Estado y que si no, se atuviera a las consecuencias, pareciera que ya va a empezar el modus operandi del señor que se dice ser el coordinador de Movimiento Ciudadano (Miguel Flores), que la pasada legislatura estuvo hostigando a mis compañeros.

“Y por eso no tengo relación con él y no la voy a tener hasta que no pida una disculpa pública, pero ya empezaron a presionar otra vez diputados”, dijo De la Fuente.

Por su parte, Miguel Flores aseguró que esas acusaciones siempre han sido falsas y pidió que presentaran pruebas en su contra.

“Una vez más el PRIAN (acusando) sin pruebas ni fundamentos como todas las que han venido haciendo, pues que presente pruebas, seguramente yo voy a estar atacando a compañeros diputados y si está tan seguro y lo ha repetido tantas veces, pues que presente pruebas”, dijo Flores.

Al parecer, esta disputa es la que ha mantenido paralizado el Congreso, porque, mientras que el PAN en lo individual si ha conversado con Morena, PRI, PRD, PT y Partido Verde, Movimiento Ciudadano solo ha tenido acercacamientos con Morena, Verde y PT.

Comentarios