Sigue investigación tras hecho violento en negocio de tarimas

Fiscalía continúa con las indagatorias tras el hallazgo de un hombre sin vida en el negocio ubicado en los límites de los municipios de Apodaca y Escobedo

Luego de que una de las líneas sobre el asesinato de un hombre en un negocio de tarimas, ubicado en los límites de los municipios de Apodaca y Escobedo, apuntara a un posible asalto, el fiscal General de Justicia del Estado, Javier Flores Saldívar, señaló que hasta el momento no se puede determinar que sea el móvil.

“No se tiene conocimiento todavía (de que haya sido un asalto). Fue a primeras horas del día de hoy, se están haciendo las actividades principales. Hasta donde tengo conocimiento hay ya varias entrevistas que se han recabado por parte de la Ministerial”, dijo.

El funcionario agregó que, hasta ahora, las autoridades cuentan con el levantamiento pericial y las entrevistas realizadas a vecinos de la zona como parte de las primeras investigaciones.

El hecho se registró durante las primeras horas del día sobre el Libramiento Noroeste, en el cruce con la carretera a Laredo, donde se localiza el negocio de tarimas.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada oficialmente y las autoridades tampoco han informado sobre algún sospechoso identificado en relación con el homicidio.