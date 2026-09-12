Asesinan a hombre dentro de negocio de tarimas en Escobedo

Tras el reporte de las detonaciones, elementos de Fuerza Civil se movilizaron hasta el lugar y procedieron a acordonar el área para preservar la escena.

Un hombre perdió la vida luego de ser atacado a balazos dentro de un negocio dedicado a la venta de tarimas, en el municipio de Escobedo.

El ataque ocurrió al filo de las 23:00 horas, en un establecimiento ubicado sobre la lateral del Libramiento Noroeste, en el cruce con la carretera a Laredo.

Tras el reporte de las detonaciones, elementos de Fuerza Civil se movilizaron hasta el lugar y procedieron a acordonar el área para preservar la escena.

Posteriormente, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones acudieron al sitio para iniciar las indagatorias y establecer las circunstancias en las que ocurrió la agresión.

Una fuente señaló que, de manera preliminar, una de las líneas de investigación apunta a un posible asalto; no obstante, esta versión aún no ha sido confirmada y serán las autoridades las que determinen el móvil del ataque.

La víctima permanece hasta el momento en calidad de no identificada.