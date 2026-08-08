Sigue grave cubano que sufrió quemaduras en casi todo el cuerpo

Erick, joven cubano de 23 años, permanece grave tras sufrir quemaduras en casi todo el cuerpo durante la explosión de una vivienda en Monterrey.

A un día de la explosión que sacudió una vivienda de la colonia Buenos Aires, en Monterrey, Erick, un joven de 23 años y de origen cubano, permanece grave en el Hospital Universitario debido a las severas quemaduras que sufrió.

El joven presenta quemaduras de segundo y tercer grado en la cara, tórax, abdomen, brazos, piernas y genitales, lesiones que abarcan prácticamente todo su cuerpo y que mantienen su estado de salud bajo vigilancia médica.

Erick fue localizado por los cuerpos de auxilio después de la explosión registrada alrededor de las 8:00 horas del jueves, al interior de una vivienda de dos niveles ubicada sobre la calle Macario Pérez, en su cruce con Alfredo González Treviño.

De acuerdo con los primeros reportes, una aparente acumulación de gas habría provocado el estallido, seguido de un incendio que afectó principalmente la segunda planta del inmueble.

Al arribar al sitio, elementos de Protección Civil de Monterrey, Protección Civil de Nuevo León, Bomberos de Nuevo León y paramédicos del CRUM localizaron al joven con las graves lesiones.

Los rescatistas trabajaron durante varios minutos para estabilizarlo en el lugar y posteriormente lo trasladaron de emergencia al Hospital Universitario, donde continúa internado.

A 24 horas de la tragedia, la condición del joven continúa siendo grave debido a la extensión y profundidad de las quemaduras que sufrió en distintas partes del cuerpo.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar con precisión las causas de la explosión que dejó al joven gravemente lesionado y provocó importantes daños en la vivienda.