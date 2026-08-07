Explosión en vivienda deja persona con quemaduras en Monterrey

Una explosión en una vivienda de la colonia Buenos Aires movilizó a Protección Civil y Bomberos; hasta ahora se desconoce si hay lesionados o fallecidos

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Un joven de 23 años resultó con quemaduras de gravedad luego de una explosión registrada la mañana de este jueves en una vivienda de la colonia Buenos Aires, en Monterrey.

El reporte fue recibido a las 08:00 horas a través del 911, por lo que elementos de Protección Civil de Monterrey, Bomberos de Nuevo León, CRUM, Policía de Monterrey y Protección Civil del Estado acudieron al domicilio ubicado sobre la calle Macario Pérez.

Se reportó que al llegar, los cuerpos de auxilio encontraron un incendio en la segunda planta de una vivienda de dos niveles, el cual presuntamente se originó tras una acumulación de gas.

En el lugar fue localizado Erick, de 23 años y de nacionalidad cubana, quien presentaba quemaduras en prácticamente el 100 por ciento de su cuerpo. Tras ser estabilizado por paramédicos del CRUM, fue trasladado de emergencia al Hospital Universitario para recibir atención médica.

Como medida preventiva, las autoridades evacuaron una vivienda contigua mientras se realizaban las maniobras para controlar el incendio y descartar riesgos.

Una vez sofocado el fuego, los cuerpos de auxilio realizaron la eliminación de riesgos en el inmueble. Las autoridades investigan las causas del siniestro para confirmar el origen de la explosión.