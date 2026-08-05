SICT NL respalda analizar seguridad en Carretera Nacional

Sin embargo, las autoridades afirmaron que no se detalló qué medidas específicas realizarán para frenar los accidentes en el tramo federal

La delegación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), anunció un esquema de coordinación con el Municipio de Santiago para reforzar la seguridad en la Carretera Nacional.

Tras darse la primera reunión entre la autoridad federal y municipal, el SCIT Nuevo León acordó diversas acciones y estrategias para reforzar las medidas preventivas e incrementar la coordinación operativa entre las instituciones responsables de la seguridad y la movilidad.

Sin embargo, no se detalló qué medidas específicas realizarán para frenar los accidentes en el tramo federal.

“(Las acciones) son con el objetivo de consolidar estrategias que contribuyan a la reducción de accidentes, mejorar las condiciones de tránsito y brindar mayor seguridad a quienes diariamente transitan por esta importante vía federal en Nuevo León”, se informó en un comunicado.

“Con estas acciones, la SICT refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades federales, estatales y municipales en beneficio de la ciudadanía”.

En la reunión interinstitucional estuvieron presentes el director general del Centro SICT Nuevo León, Jorge Villafranca Martínez; el General Víctor Manuel Lemarroy Santos, de la GN; y el presidente municipal de Santiago, David de la Peña Marroquín.

Ayer De la Peña detalló que en esta reunión se analizó la posibilidad de que el municipio tomara el control de la vigilancia de la Carretera Nacional, siempre y cuando primero se elaborara un marco jurídico para evitar la invasión de competencias.

Santiago y Federación redoblan esfuerzos por Carretera Nacional

Tomar el control, vigilancia y aplicar sanciones a los ‘correlones’ son las acciones que buscará implementar el Municipio de Santiago en la Carretera Nacional tras darse la primera reunión de trabajo con autoridades federales.

Este lunes, David de la Peña, alcalde de Santiago, coincidió con el general Víctor Manuel Lemarroy, de la Guardia Nacional, y con Jorge Villafranca, director del Centro SICT Nuevo León, para coordinar una estrategia para frenar los accidentes que se han dado en la vía federal.