Santiago y Federación redoblan esfuerzos por Carretera Nacional

El edil explicó que hay la posibilidad de que ellos tomen el control del tramo de la Carretera Nacional que va de la comunidad El Barro a los Cavazos

Tomar el control, vigilancia y aplicar sanciones a los ‘correlones’ son las acciones que buscará implementar el Municipio de Santiago en la Carretera Nacional tras darse la primera reunión de trabajo con autoridades federales.

Este lunes, David de la Peña, alcalde de Santiago, coincidió con el general Víctor Manuel Lemarroy, de la Guardia Nacional, y con Jorge Villafranca, director del Centro SICT Nuevo León, para coordinar una estrategia para frenar los accidentes que se han dado en la vía federal.

En entrevista para El Horizonte, el edil explicó que hay la posibilidad de que ellos tomen el control del tramo de la Carretera Nacional que va de la comunidad El Barro a los Cavazos.

“Si existe esa posibilidad (tomar el control de la Carretera Nacional) y es precisamente una de las alternativas que estamos analizando”, detalló. “En la reunión acordamos revisar distintos esquemas de coordinación entre la Guardia Nacional, la SICT y el Municipio de Santiago, con el objetivo de fortalecer la vigilancia y el control vial en el tramo federal de la Carretera Nacional”.

De la Peña mencionó que, aunque se puso sobre la mesa que el municipio vigile y aplique sanciones, se tiene que definir primero un marco jurídico para evitar una invasión de competencias.

“Una de las opciones es que el Municipio pueda participar directamente en las labores de control, vigilancia y, en su caso, aplicación de sanciones”, adelantó. “Sin embargo, primero debemos definir el mecanismo jurídico y administrativo adecuado, respetando las atribuciones de cada autoridad”.

El 29 de julio, INFO7 publicó que, para tratar de poner freno al creciente número de accidentes viales, que en 2026 ha dejado 19 personas fallecidas, el municipio de Santiago analizaba tomar la custodia de 26 kilómetros que atraviesan su territorio.

Mientras se define el marco jurídico, el alcalde de Santiago mencionó que la estrategia acordada en la reunión es redoblar esfuerzos.