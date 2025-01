Señalan diputados que lo ideal es aprobar un presupuesto

Luego de que el Ejecutivo publicara la reconducción presupuestal, diputados de Morena, PRI y PAN, aseguran que lo mejor es aprobar un presupuesto y siguen abiertos al diálogo.

El diputado morenista Jesús Elizondo indicó que desde su bancada hicieron todo lo posible por llegar a un consenso antes de que acabara el 2024 y que en este año nuevo no quitarán el dedo del renglón para aprobar un presupuesto justo para todos.

“Para nosotros lo ideal es que haya un presupuesto, de hecho en su momento hasta el último día estuvimos luchándolo, pero no es un tema de votarle o no al PRIAN un presupuesto, si no llegar a un consenso con todas las fuerzas políticas y que se publique.

“Sabemos que aún se puede hacer, esperemos que la comisión permanente convoque a un extraordinario y que haya avances y acuerdos, creo que todos tienen que ceder”, dijo Elizondo.

Por su parte, la diputada priista, Ivonne Álvarez, comentó que ya se esperaban una reconducción presupuestal y en dado caso que quieran presentar una nueva propuesta de endeudamiento la tomarán para analizarla.

“Desde ese momento el gobierno del estado comentó que se iría por la ruta de la reconducción, creo que ellos ya deben de tener analizada la estrategia de cómo poder cubrir lo que se tiene pendiente de las obras y programas.

“En caso de que necesiten nuevamente presentar la solicitud de endeudamiento, misma que se puede presentar en cualquier momento, estaremos en la mejor disposición de analizarla y evaluarla, siempre y cuando presenten los proyectos ejecutivos y los argumentos sólidos para poder lograr los consensos necesarios y poder avanzar”, dijo Álvarez.

Mientras que el panista Carlos de la Fuente aseguró que ellos siempre han tenido la mejor disposición para tener un diálogo con el Ejecutivo sobre el presupuesto.

“Nosotros siempre estamos abiertos al diálogo pero el Estado ya no busco cómo avanzar, ellos se fueron por la tácita reconducción”, dijo De la Fuente.

Lo que sigue es que el Congreso continúe discutiendo la propuesta presupuestal durante estas próximas semanas, pues a pesar de que se publicó la reconducción, el presupuesto puede ser aprobado por el Poder Legislativo.

Comentarios