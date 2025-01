Recortarán proyectos de Samuel 'por culpa de PRI y PAN': Navarro

"La postura es de invitación, el gobernador lo dijo muchas veces: que estaba con la mano extendida para iniciar el diálogo, hubo intentos de acuerdos, desgraciadamente si no hay voluntad y hay una cerrazón, no podemos hacer nada, ojalá que pudiéramos obtener un presupuesto suficiente para terminar todas las obras; si no, el gobierno del Estado, a través de talleres que hemos estado convocados por el gobernador, hemos estado muy atentos a buscar las mejores soluciones para la situación de este presupuesto de la reconducción y de todos los proyectos que tiene el gobernador", expresó.