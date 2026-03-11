Secretario de Seguridad confirma baja de 7 policías en San Pedro

De acuerdo con el funcionario, tras una investigación interna se detectó la posible comisión de delitos por parte de los uniformados.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Siete elementos de la Policía del municipio de San Pedro fueron dados de baja de la corporación y puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Nuevo León por su presunta participación en el delito de cohecho, luego de que aparentemente intentaron sobornar a un superior para evitar consecuencias tras una denuncia por abuso de autoridad.

El secretario de Seguridad municipal, José Luis Kuri, informó que seis de los implicados se desempeñaban como oficiales con al menos tres años de servicio, mientras que el séptimo ocupaba el cargo de supervisor y contaba con aproximadamente 12 años dentro de la corporación.

De acuerdo con el funcionario, tras una investigación interna se detectó la posible comisión de delitos por parte de los uniformados.

"Se hizo la investigación correspondiente y se encontró, como lo hemos hecho siempre dentro de la administración donde aplicamos la ley tanto afuera como adentro, se determinó que efectivamente siete de los elementos, de los cuales uno es supervisor, es mando, estaban involucrados en los delitos tanto de cohecho como abuso de autoridad".

Detención ocurrió tras incidente con tres menores

La detención de los policías ocurrió el lunes 9 de marzo en calles de la colonia Valle Oriente. El caso se originó a partir de un incidente registrado un día antes, el domingo 8 de marzo, cuando los oficiales detuvieron a tres menores de edad que circulaban en un automóvil sobre la avenida Alfonso Reyes.

Según el reporte, los jóvenes, de entre 16 y 17 años, no se detuvieron cuando los policías les marcaron el alto, lo que provocó una breve persecución hasta que finalmente fueron interceptados.

Durante el incidente, los adolescentes presuntamente insultaron a los oficiales y además presentaban niveles de alcohol. No obstante, la autoridad municipal indicó que los elementos habrían hecho un uso indebido de la fuerza, presuntamente golpeando a los jóvenes.

Uno de los menores permanece hospitalizado, aunque se informó que sus lesiones no ponen en riesgo su vida.

Denuncia derivó en investigación por soborno

Tras lo ocurrido, familiares de los adolescentes presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León por presunto abuso de autoridad.

Al enterarse de la denuncia ciudadana, los siete policías presuntamente acordaron reunir una cantidad de dinero —cuyo monto no fue revelado para no afectar la investigación— para ofrecerla a un superior de la corporación a cambio de intervenir y evitar problemas derivados del caso.

"Los siete elementos trataron de sobornar a otro elemento que es parte de supervisor que es más alto el rango y a través de su jefe inmediato que actualmente está puesto a disposición de la Fiscalía y por esos motivos se está manejando tanto cohechos como abuso".

El secretario de Seguridad detalló que, al recibir la denuncia, se activaron los protocolos correspondientes y se dio parte a las autoridades investigadoras.

"Derivado a esto los familiares presentan la denuncia correspondiente a la Fiscalía Anticorrupción, nosotros la recibimos alrededor de las 12, 1 de la tarde y le damos procedimiento al tema. Siempre hemos trabajado y coordinado con la Fiscalía".

Policías quedaron a disposición de la Fiscalía Anticorrupción

Tras la investigación inicial, los siete elementos fueron detenidos y actualmente permanecen a disposición de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción, quien determinará su situación jurídica por el delito de cohecho.

De manera paralela, continúa el seguimiento a la denuncia presentada por presunto abuso de autoridad relacionada con la detención de los tres menores.

En un posicionamiento oficial, el municipio reiteró su postura frente a este tipo de conductas.

"El Municipio de San Pedro reitera su compromiso de cero tolerancia ante cualquier conducta indebida por parte de los servidores públicos y mantiene total disposición de colaborar con las autoridades competentes durante el proceso”.

Los elementos detenidos fueron identificados como:

-Brandon “N”

- Jesús “N”

- José “N”

- Hinkel “N”

- Félix “N”

- Fernando “N”

- Abel “N”