Policías de San Pedro intentan sobornar a mando y los detienen

La intención, de acuerdo con la Fiscalía, era que dicho mando interviniera para evitar problemas relacionados con la denuncia o impedir que el caso avanzara.

Siete policías municipales de San Pedro fueron detenidos tras ser señalados por el presunto delito de cohecho, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

De acuerdo con la autoridad, la detención ocurrió el pasado 9 de marzo de 2026 en la colonia Valle Oriente, en el municipio sampetrino.

Los elementos policiales habrían intentado ofrecer dinero a un mando superior dentro de la corporación con la intención de evitar consecuencias derivadas de una denuncia ciudadana presentada en su contra.

Policías habrían reunido dinero para frenar denuncia

Según las investigaciones iniciales, los agentes se enteraron de que existía un señalamiento ciudadano en su contra, por lo que presuntamente acordaron reunir una cantidad de dinero entre todos para entregarla a un superior.

La intención, de acuerdo con la Fiscalía, era que dicho mando interviniera para evitar problemas relacionados con la denuncia o impedir que el caso avanzara.

Los policías detenidos fueron identificados como Brandon "N", Jesús "N", José "N", Hinkel "N", Félix "N", Fernando "N" y Abel "N".

Investigación sigue por presunto abuso de autoridad

Por el delito de cohecho, los siete uniformados permanecen a disposición de un Agente del Ministerio Público Investigador, quien se encargará de determinar su situación jurídica.

De manera paralela, la Fiscalía Especializada en Combate a la Anticorrupción mantiene abierta la investigación derivada de la denuncia ciudadana presentada en contra de los elementos.

Dicha denuncia señala a los policías por su presunta participación en el delito de abuso de autoridad, por lo que las autoridades continúan con la integración de la carpeta para esclarecer los hechos y definir posibles responsabilidades.

Corporación colabora con investigaciones

Por otro lado, a través de un comunicado, la corporación municipal aseguró que colaborará con las investigaciones.

"El Municipio de San Pedro reitera su compromiso de cero tolerancia ante cualquier conducta indebida por parte de los servidores públicos y mantiene total disposición de colaborar con las autoridades competentes durante el proceso.

"En San Pedro no se van a permitir actos fuera de la ley", se lee en la ficha informativa.

Con información de David Cázares.