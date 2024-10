Se registra enfrentamiento entre grupos rivales en Linares

Un fuerte enfrentamiento armado entre bandos contrarios del crimen organizado, se registró en diversas zonas del municipio de Linares, dejando como saldo una persona ejecutada en calles del municipio.

Estos hechos se registraron en el "puente negro" que se ubica en la avenida Venustiano Carranza y calle Álamo en la entrada de aquel municipio, hasta este punto arribaron elementos de la Policía municipal y en conjunto con elementos de Fuerza Civil realizaron un despliegue estratégico en diferentes colonias.

Hasta este punto arribaron las fuerzas especiales generándose una persecución a hombres armados que se desplazaban en varias camionetas por calles de aquel municipio, sin que hasta el momento se haya registrado alguna detención entorno a este enfrentamiento.

Las detonaciones generaron preocupación entre la población, entre los reportes señalan actividad violenta en los sectores de Provileón, Villegas, Villaseca y Tepeyac, donde se han escuchado detonaciones y se ha observado un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad.

Horas antes, el alcalde de Linares, Gerardo Guzmán González, se había manifestado respecto a la inseguridad en la zona.

“Es cierto, no lo podemos negar que han existido detonaciones, no lo podemos negar, pero yo creo que los medios de comunicaciones en lugar de ser algo grilleros debería de ser y tratar de sacar las notas de la realidad que existe, para no alarmar a la ciudadanía", indicó el edil.

"Me dicen que dé la cara, siempre voy a dar la cara al pueblo, al pueblo que me eligió y sin duda alguna el hablar de seguridad es un tema delicado, pero lo voy a enfrentar para el bien de los linarenses, cuando exista algo grave en el municipio que esperemos que nunca, voy a tener el valor para enfrentarlo y decírselo yo de cara al ciudadano la realidad de lo que existe”.

Comentarios