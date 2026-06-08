Se pasa semáforo en rojo y lo detienen por presunto feminicidio

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición las autoridades competentes.

Elementos de la Policía de Monterrey detuvieron a un hombre tras pasarse un semáforo en rojo, pero al investigar su situación jurídica descubrieron que contaba con una orden de aprehensión por feminicidio.

La detención del hombre identificado como Rivaldo Javier "N", de 27 años de edad se realizó a las 00:30 horas de este domingo en la avenida Lincoln y María de Jesús Candía, en la colonia San Jorge.

Según un comunicado de la dependencia, los oficiales realizaban labores de vigilancia cuando observaron que el conductor de una camioneta Dodge Journey en color gris y con placas de circulación SDW410-C, se pasaba un semáforo en rojo, motivo por el cual le marcaron el alto.

Al descender del vehículo Rivaldo Javier "N", empezó a insultar a los oficiales, motivo por el cual se procedió con su detención.

Tras revisar la situación jurídica se informó que presuntamente está involucrado en el feminicidio de su propia hermana identificada como Mónica Yamileth González González, ocurrido el 11 de mayo en la colonia Valle de Santa Lucía.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición las autoridades competentes.