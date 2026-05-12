Mujer muere tras ser baleada por su propio hermano en Monterrey

Según reportes, una discusión familiar escaló hasta convertirse en una riña entre dos hermanos en el festejo por el Día de las Madres

Lo que comenzó como un festejo por el Día de las Madres terminó en tragedia luego de que una reunión familiar derivara en una violenta riña en la colonia Valle de Santa Lucía, al norte del municipio de Monterrey, donde una mujer resultó gravemente herida presuntamente a manos de su propio hermano.

El hecho fue reportado alrededor de las 02:00 horas de este lunes 11 de mayo, en el cruce de las calles Lucio Blanco y Genovevo de la O, en el sector conocido como Granja Sanitaria, luego de que vecinos solicitaran el apoyo de cuerpos de auxilio tras escuchar gritos y una fuerte discusión al interior de un domicilio.

De acuerdo con reportes preliminares, una discusión familiar escaló hasta convertirse en una riña entre dos hermanos. Durante el altercado, una mujer de 25 años, identificada como Mónica Yamileth González González, sufrió una profunda herida en el área del cráneo, por lo que fue trasladada de emergencia al Hospital Universitario en estado delicado.

Trascendió de manera extraoficial que, pese a la atención médica recibida, la joven habría perdido la vida en el Hospital Universitario debido a la gravedad de las lesiones. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente su fallecimiento.

En medio de la pelea, el hombre presuntamente sacó un arma de fuego y disparó contra su propia hermana, provocándole las lesiones que derivaron en su estado crítico. Hasta ahora no se ha confirmado oficialmente su detención.

Elementos ministeriales y policías acudieron al sitio para iniciar las investigaciones correspondientes y recabar evidencias que permitan esclarecer cómo ocurrió la agresión dentro del domicilio familiar.